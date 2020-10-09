Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов
Избранница Игоря Вдовина, телезвезда Елена Николаева появилась на красной дорожке с дорогим украшением.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дорогое украшение Елены Николаевой бросилось в глаза гостям 42-го Московского международного кинофестиваля. Телезвезда прошлась по красной дорожке вместе с женихом Игорем Вдовиным и блеснула ярким кольцом на безымянном пальце. Специалисты указали стоимость этого ювелирного изделия.
«Это кольцо Graff с желтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей», — цитирует сайт KP.RU дизайнера украшений Влада Торхова.
Как видно, бизнесмен не скупится на подарки избраннице. Этот факт едва ли обрадует его бывшую гражданскую супругу Анастасию Волочкову. Балерина уверяет, что более десяти лет назад Вдовин занял у нее три миллиона долларов и пока не вернул. Звезда уже говорила, что экс-супруг всю жизнь живет за ее счет и содержит своих любовниц.
Однако поводов для жадности у предпринимателя нет, ведь его намерения относительно Николаевой вполне серьезны. Возлюбленные уже распланировали предстоящую свадьбу.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин забрал всех детей от разных жен жить к себе.
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