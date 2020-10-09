Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов

Дорогое украшение Елены Николаевой бросилось в глаза гостям 42-го Московского международного кинофестиваля. Телезвезда прошлась по красной дорожке вместе с женихом Игорем Вдовиным и блеснула ярким кольцом на безымянном пальце. Специалисты указали стоимость этого ювелирного изделия.

«Это кольцо Graff с желтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей», — цитирует сайт KP.RU дизайнера украшений Влада Торхова.

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Как видно, бизнесмен не скупится на подарки избраннице. Этот факт едва ли обрадует его бывшую гражданскую супругу Анастасию Волочкову. Балерина уверяет, что более десяти лет назад Вдовин занял у нее три миллиона долларов и пока не вернул. Звезда уже говорила, что экс-супруг всю жизнь живет за ее счет и содержит своих любовниц.

Однако поводов для жадности у предпринимателя нет, ведь его намерения относительно Николаевой вполне серьезны. Возлюбленные уже распланировали предстоящую свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин забрал всех детей от разных жен жить к себе.