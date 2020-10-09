Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов

|
Валентин Черников
75

Избранница Игоря Вдовина, телезвезда Елена Николаева появилась на красной дорожке с дорогим украшением.

Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дорогое украшение Елены Николаевой бросилось в глаза гостям 42-го Московского международного кинофестиваля. Телезвезда прошлась по красной дорожке вместе с женихом Игорем Вдовиным и блеснула ярким кольцом на безымянном пальце. Специалисты указали стоимость этого ювелирного изделия.

«Это кольцо Graff с желтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей», — цитирует сайт KP.RU дизайнера украшений Влада Торхова.

Instagram @elenanika

Как видно, бизнесмен не скупится на подарки избраннице. Этот факт едва ли обрадует его бывшую гражданскую супругу Анастасию Волочкову. Балерина уверяет, что более десяти лет назад Вдовин занял у нее три миллиона долларов и пока не вернул. Звезда уже говорила, что экс-супруг всю жизнь живет за ее счет и содержит своих любовниц.

Однако поводов для жадности у предпринимателя нет, ведь его намерения относительно Николаевой вполне серьезны. Возлюбленные уже распланировали предстоящую свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин забрал всех детей от разных жен жить к себе.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 12 по 18 октября

Последние новости

23:40
«Мне нравится Путин»: Трамп уверен, что может поладить с президентом России
23:28
Шуфутинский опроверг слухи о своей свадьбе
23:13
Собянин: следующая неделя будет решающей в вопросе ограничений по COVID-19
23:00
Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов
22:49
Минздрав: состояние журналиста Котенка не позволяет доставить его в РФ
22:38
Игры чемпионатов Испании и Италии посмотрели более 55 млн раз на Mail.ru Group

Сейчас читают

«Это повлияло на ее сознание»: экстрасенс о ситуации в семье Татьяны Овсиенко
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок