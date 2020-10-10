Под Рязанью ликвидированы все последствия взрывов на складе боеприпасов

В Рязанской области ликвидированы пожары на территории населенных пунктов, произошедшие из-за взрывов боеприпасов на военных складах 7 октября. Силами РСЧС и прибывших на место группы усиления МЧС России из Тульской и Московской областей огонь потушен. Основной состав возвращается на места постоянной дислокации, оставшаяся группировка из Рязанской области продолжит следить за ситуацией, а также проводить тушение очагов лесной подстилки, сухой травы и отдельных очагов тления.

Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян поблагодарил коллег и отметил, что без помощи коллег местные подразделения не справились бы с последствиями аварии. Он благословил героев к возвращению на базы с чувством выполненного долга. За профессионализм сотрудники МЧС России также награждены отличительным знаком губернатора Рязанской области Николая Любимова, сделанным в честь 125-летия Сергея Есенина.

«Спасибо, парни. Я горжусь, что с вами служу», — сказал Чуприян.

Как сообщили в Минобороны, всего за время операции авиация ВКС России направила на место ЧС 36 самолетов 763 вертолетов. Всего для тушения очагов возгорания сброшено свыше 4700 тонн воды.

«К совершению маршей из Рязанской области в пункты постоянной дислокации приступили около 300 военнослужащих и до 60 единиц военной и специальной техники инженерных, железнодорожных войск, части подразделений материально-технического обеспечения и РХБ защиты Западного военного округа. Перелеты на аэродромы базирования совершают 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, 1 вертолет Ми-8 и 1 вертолет Ми-26 армейской авиации ВКС России», — сообщили в ведомстве.

Пожар на складе боеприпасов бывшей воинской части под Рязанью начался из-за возгорания сухой травы. С места было эвакуировано 2300 человек, взрывы снарядов продолжались более суток.