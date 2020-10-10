Момент взрыва газового баллона внутри грузовика в Хабаровске попал на видео

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Светлана Александрова
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В результате ЧП вылетели стекла на двух этажах близлежащего здания.

Фото, видео: ГУ МЧС по Хабаровскому краю; Вконтакте @Игорь Кожемякин

Грузовик взорвался на окраине Хабаровска около 15:40 по местному времени в субботу, 10 октября. Как сообщает региональное управление МЧС, прибывшие на место происшествия по вызову спасатели обнаружили недалеко от автобусной остановки вблизи жилого здания горящий грузовик. Выяснилось, внутри машины находился газовый баллон. От высокой температуры он разгерметизировался и сдетонировал.

В результате взрыва вылетели стекла из окон и балконов трех квартир на третьем и четвертом этаже близлежащего дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. С пожаром спасатели справились в течение получаса. В ликвидации последствий возгорания участвовали десять человек и четыре единицы техники.

«В настоящее время на месте проводится обследование квартир, уточнение возможных повреждений. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экстренная посадка воздушного шара на трассу под Хабаровском парализовала автомобильное движение.

Момент взрыва газового баллона внутри грузовика в Хабаровске попал на видео

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ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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