Момент взрыва газового баллона внутри грузовика в Хабаровске попал на видео

Грузовик взорвался на окраине Хабаровска около 15:40 по местному времени в субботу, 10 октября. Как сообщает региональное управление МЧС, прибывшие на место происшествия по вызову спасатели обнаружили недалеко от автобусной остановки вблизи жилого здания горящий грузовик. Выяснилось, внутри машины находился газовый баллон. От высокой температуры он разгерметизировался и сдетонировал.

В результате взрыва вылетели стекла из окон и балконов трех квартир на третьем и четвертом этаже близлежащего дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. С пожаром спасатели справились в течение получаса. В ликвидации последствий возгорания участвовали десять человек и четыре единицы техники.

«В настоящее время на месте проводится обследование квартир, уточнение возможных повреждений. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского МЧС.

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