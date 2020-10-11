Стало известно, как вакцина от COVID-19 действует на мужчин и женщин

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разницы между реакцией женщин и мужчин на вакцину от коронавируса нет. Он добавил, что более точная информация появится только после завершения пострегистрационных испытаний, пишет РИА Новости.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал Гинцбург относительно различий в реакции мужчин и женщин на вакцину.

Центр Гамалеи разработал первую профилактическую вакцину от COVID-19 в августе 2020 года. Она зарегистрирована Минздравом России и представляет собой двухкомпонентный препарат «Спутник V». Введение двух частей вакцины производится с промежутком в три недели.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах других исследований вакцины. Так, стало известно, как влияет прививка на беременность и стоит ли планировать пополнение в семье после вакцинации. Гинцбург также рассказывал о продолжительности иммунитета к коронавирусу и пояснял, когда наконец россияне смогут отказаться от средств защиты в виде масок и перчаток.