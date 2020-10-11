Более 20 взрывов за ночь: Степанакерт вновь оказался под огнем

Первая ночь после решения об отмене вооруженных атак прошла в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики далеко не спокойно. По сообщениям от собственного корреспондента «Известий» Станислава Григорьева из горячей точки, в разных районах Степанакерта прогремело не менее 20 взрывов.

Вместе с обстрелами продолжаются и взаимные обвинения со стороны Баку и Еревана. МЧС и Генпрокуратура Азербайджана заявили, что ВС Армении совершили ракетный обстрел города Мингячевир, а также о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже, а Минобороны Армении вменяет Азербайджанской Армии атаки на юге Нагорного Карабаха в районе города Гадрут. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщал о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши.

ТАСС / Бобылев Сергей

Решение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Ему предшествовали трехсторонние переговоры в Москве, длившиеся 11 часов. Тогда было постановлено остановить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Всего час продержалось перемирие. Одновременно со стороны Азербайджана и Армении стали поступать заявления об атаках. Как и предполагали многие эксперты, многолетний конфликт еще очень далек от разрешения.

Обострение конфликта в регионе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта и обстрелах, а затем в оборонных ведомствах стран сообщили о погибших и пострадавших среди военнослужащих и гражданских лиц. И в Баку, и в Ереване опровергают поступающие по линии ведомств данные об обстановке в зоне эскалации.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года после выхода Нагорно-Карабахской автономной из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах окончательно отделило Карабах и семь прилегающих к нему районов от Азербайджана.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ при участии России, США и Франции. Азербайджан требует восстановления прежних территорий, Армения защищает интересы непризнанной республики. Россия настаивает на необходимости немедленного прекращения огня в НКР.