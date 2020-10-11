Задира Кевин Джонсон посоветовал Мурату Гассиеву запастись лекарствами перед боем

Американский боксер Кевин Джонсон опубликовал дерзкое видеообращение к российскому спортсмену Мурату Гассиеву, в котором засыпал его угрозами. В ролике с тренировки Джонсон заявил, что после боя его сопернику потребуются лекарства, которыми лучше запастись заранее. Битва за звание чемпиона мира в супертяжелом весе назначена на 31 октября. Она состоится в Сочи. Для Гассиева, ранее работавшего в группе первого тяжелого веса, соревнование станет дебютом. Американец уверен, что Мурата ждет участь поверженных им боксеров.

«Дамы и господа, это я и мой тренер. У нас есть объявление для вас! Будет бой 31 октября с этим парнем, как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой. Но знаешь, что, Гассиев, тебе лучше сразу готовиться к другому бою, потому что этот кончится для тебя плохо. Ты видел, что было с другими? То же будет и с тобой. Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, потому что я надеру тебе задницу! Я готов, мы готовы. Москва, мы едем!» — сказал он.

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Он опытный боксер. За свою карьеру 41-летний спортсмен потерпел 17 поражений, из них всего три — нокаутом. Он безусловный профессионал, и это держит в тонусе россиянина при подготовке к выходу на ринг.

Что касается мнения экспертов, энтузиазм Джонсона они не поддерживают. Они склоняются к преимуществу Гассиева в этом дуэте и предрекают 26-летнему экс-чемпиону IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе победу. Первым Гассиеву помогут стать отличная физическая форма, скорость и точность ударов, которые отличают его от противника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с тренировки, которое доказывает серьезный подход к скорому бою и волю к победе Гассиева.