Степанакерт снова попал под обстрел — видео последствий атаки

Эфирная новость 24

Несмотря на ранее объявленное перемирие Армении и Азербайджана, в Нагорном Карабахе снова слышны взрывы.

Фото, видео: Reuters / UMIT BEKTAS; 5-tv.ru

В Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное перемирие, вновь слышны взрывы. Участники конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Под обстрелом снова  Степанакерт.

Жители спасаются от снарядов в бомбоубежищах. В городе разрушены десятки зданий. Причем били не из пушки, а скорее всего это были какие-то ракетные системы. 

Последствия очередной атаки увидел корреспондент Станислав Григорьев. Подробнее смотрите в видеорепортаже. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Ему предшествовали трехсторонние переговоры в Москве, длившиеся 11 часов. Тогда было постановлено остановить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Всего час продержалось перемирие. Одновременно со стороны Азербайджана и Армении стали поступать заявления об атаках. Как и предполагали многие эксперты, многолетний конфликт еще очень далек от разрешения.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Полиция в Дагестане ликвидировала двух открывших огонь по наряду из авто
7:55
В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход на плато по коронавирусу в РФ
7:43
«Бил мать до мяса, мог вылить горшок с мочой на меня»: Звезда «Кухни» Ксенофонтова о жестокости отчима
7:30
Удачные и неудачные образы Марины Александровой — разбираем 8 нарядов
7:26
СК начал проверку из-за севшего на мель теплохода «Бородино» в Подмосковье
7:20
Степанакерт снова попал под обстрел — видео последствий атаки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок