В Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное перемирие, вновь слышны взрывы. Участники конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Под обстрелом снова Степанакерт.

Жители спасаются от снарядов в бомбоубежищах. В городе разрушены десятки зданий. Причем били не из пушки, а скорее всего это были какие-то ракетные системы.

Последствия очередной атаки увидел корреспондент Станислав Григорьев. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 11:00 по московскому времени. Ему предшествовали трехсторонние переговоры в Москве, длившиеся 11 часов. Тогда было постановлено остановить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Всего час продержалось перемирие. Одновременно со стороны Азербайджана и Армении стали поступать заявления об атаках. Как и предполагали многие эксперты, многолетний конфликт еще очень далек от разрешения.