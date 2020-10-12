«Не надевал мундир Наполеона»: историк-расчленитель Соколов о своем образе
Бывший доцент СПбГУ в ходе очередного заседания суда заявил, что на него постоянно клевещут.
Фото: ТАСС / Демьянчук Александр
Историк-расчленитель Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве возлюбленной-студентки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия, в ходе очередного заседания Санкт-Петербургского городского суда заявил, что на него постоянно клевещут. Так бывший доцент СПбГУ отреагировал на сообщения о том, что на исторических реконструкциях он якобы «воевал» в форме Наполеона.
«Я якобы ходил в мундире Наполеона. Я никогда в жизни не надевал мундир Наполеона на реконструкции. Я всегда носил мундир дивизионного генерала. Дивизионный генерал мог командовать целой армией, а мог — небольшим гарнизоном. Поэтому я везде его носил. И мундир генерал-лейтенанта Российской армии», — заявил в процессе Олег Соколов.
Помимо прочего, обвиняемый подчеркнул, что стал одним из первых в РФ, кто уже приговорен судом журналистов. Олег Соколов выразил надежду, что среди работников российских СМИ существуют честные люди.
Также историк-расчленитель посетовал, что его считают сумасшедшим и приписывают, по его словам, безумие.
Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчленитель Соколов признался в убийстве студентки.
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