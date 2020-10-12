В каких условиях в СИЗО живет Михаил Ефремов и винит ли в приговоре адвоката Пашаева?

Михаил Ефремов заявил, что подвергался давлению со стороны Эльмана Пашаева. Правда ли, что родственники актера написали заявление в полицию на экс-защитника? Почему они убеждены, что адвокат погубил народного артиста? И как сейчас себя чувствует звездный осужденный? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сразу после оглашения приговора Михаила Ефремова отправили в СИЗО, который называют «Водник». Известно, что на территории следственного изолятора есть православный храм, библиотека и, что немало важно для актера, — актовый зал. Две недели народный артист провел в карантинной камере, а затем его перевели в общую.

«Я видела Михаила Ефремова. Он такой же неподстриженный, а я от многих слышала, что чуть ли не налысо он подстригся. Нет, у него такая же седая шевелюра. У меня складывается впечатление, что Михаил Ефремов к своей жизни относится, как к очередной роли своей, которую ему дали, он ее выучил и сейчас он ее должен сыграть», — говорит адвокат Нина Зорина.

«Камера нормальная, она отремонтированная. Там есть телевизор, есть чайник, условия обычные. На ужин давали жареную селедку с картофельным пюре», — говорит правозащитница Марина Литвинович.

Однако рацион можно разнообразить. В изоляторе есть специальный сервис по доставке товаров для заключенного прямо в камеру. В меню: мороженное, выпечка, сыры, фрукты.

«Если заказывать через сайт тот же гамбургер или чизбургер, то будет стоить от 600 до 800 рублей. То есть, у нас получается, что стоимость возрастает на 30-40, а то и на 50%. Можно заказать даже на всю камеру», — говорит адвокат Нина Зорина.

Сми пишут: В СИЗО Михаил Ефремов плохо спит, телевизор не смотрит. Чтобы отвлечься, читает книги и разбирает письма поклонников.

«Он долго шел к своему концу. Если бы он остался здесь и его оправдали, он продолжал бы пить, наркотики, он просто сошел бы на нет», — считает актриса Людмила Поргина.

Михаил Ефремов пробудет в изоляторе до вступления приговора в силу. Наказание 8 лет колонии общего режима — народный артист посчитал слишком строгим. Актер просит суд уменьшить ему срок. В своей жалобе он еще раз признал вину и заявил, что его адвокат Эльман Пашаев подставил его:

«Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния. Пашаев убеждал меня в отсутствие доказательств моей вины в ДТП».

«Эльман Пашаев обещал Михаилу Олеговичу за гонорар в 11 миллионов либо условный срок, либо полное освобождение», — говорит адвокат стороны потерпевших Анна Бутырина.

После трагедии актер горько каялся, но спустя время взял свои слова обратно. Заявлял, что ничего не помнит, о том страшном дне.

Сразу после вынесения приговора Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева. Недавно в СМИ появилась информация: якобы родственники Ефремова хотят написать заявление на экс-защитника в полицию.

«Где в уголовном кодексе есть такая статья, что адвокат виноват в том, что человек получает восемь лет?» — говорит Эльман Пашаев.

Эльман Пашаев несмотря на раскаяние Ефремова, уверяет всех, что артист не виновен, его подставили. И с его экс-клиентом, а также его родственниками у него якобы хорошие отношения:

«Если я плохой или взял деньги, не исполнил свои обязательства, семья со мной общалась бы? У меня с ними: и с Михаилом, и с Соней прекрасные отношения».

Недавно на скандального адвоката напали. Эльмана Пашаева подкараулили перед входом в здание, где должна была состояться его пресс-конференция, и облили фекалиями. Однако Пашаев смог догнать обидчика. Пашаев написал заявление в полицию. А недавно стало известно, что Пашаев трижды был лишен адвокатского статуса, последние шесть лет не имел права заниматься этой деятельностью. Лишь за несколько месяцев до ДТП с участием актера он вернул себе полномочия.

«Мне надо было слушать их, руки целовать им, чтобы они меня оставили с адвокатским статусом? Этого я никогда не буду делать», — говорит Эльман Пашаев.

За публичные высказывания в суде по делу Ефремова адвоката вновь лишили права защищать клиентов. Сроком на один год. Впрочем, Эльман Пашаев расстроенным не выглядит. Год пролетит быстро, зато слава останется. Он уже заявил, что клиенты выстраиваются к нему в очередь. А тем времен Михаил Ефремов ждет апелляции и надеется, что ему удастся смягчить наказание.