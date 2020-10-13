«Отличный ракурс»: Анна Михалкова научила фанатов делать «антивозрастные» селфи

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Татьяна Меркер
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Актриса позировала на камеру с томным взглядом и букетом пионов в руках.

Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Актриса Анна Михалкова, которой в мае исполнилось 46 лет, провела фолловерам своего Instagram-аккаунта авторский курс фотографии. Если точнее, старшая дочь Никиты Михалкова научила фанатов делать «антивозрастные» селфи. Она подробно расписала, как нужно встать и каким образом позировать на камеру телефона.

«Для всех кому больше ну, скажем, 18-ти лет. Отличный ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу-вверх посматривать, как будто вы на небе что-то увидели», — объяснила знаменитость.

Instagram @anikiti4na

Поклонники ее микроблога оценили лайфхак. В комментариях они поделились своими секретами удачных снимков и похвалили чувство юмора Михалковой.

«И очень важно в выражение глаз добавить нечто трепетное и романтичное»;

«Вам ничего не надо изобретать. У вас особенная красота, и она не нуждается в какой-либо позе»;

«Девочки, вы опоздали с этим способом, я его 20 лет назад запатентовала!» — писали фанаты.

Особо наблюдательные и любопытные подписчики не забыли уточнить у Анны, кто подарил ей шикарный букет тюльпанов. Сама актриса предпочла ставить эти вопросы без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал: Анна Михалкова рассказала об особенностях характера своей 6-летней дочери и сообщила, чего девочка категорически не выносит.

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