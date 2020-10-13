«Желание все бросить»: Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

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Оксана Тарасова
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На премьере фильма «Гудбай, Америка!» актер признался, что хочет быть свободнее и завидует тем, кто может себе это позволить.

«Желание все бросить»: Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что мечтает отдохнуть от плотного графика работы и даже задумывается все бросить и эмигрировать. Дело не в том, что он твердо решил покинуть Россию, а в том, что ему хочется иметь такую возможность, как у его героя в фильме «Гудбай, Америка!». Об этом он рассказал на премьере картины.

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке», — цитирует Нагиева Sobesednik.ru.

График артиста распланирован на месяцы вперед, свою работу он старается делать честно, но не всегда это выходит у него легко. Нагиев заметил, что и в кино-то снимается «неважно», но вынужден это делать, как и отвечать на вопросы журналистов. Актер больше любит сытно поесть, чем трудиться. Он признался, что идет на работу, «как на плаху», хотя получает удовольствие, увидев себя в списках самых успешных и привлекательных представителей шоу-бизнеса.

Каждую свою победу в рейтингах звезд Нагиев отмечает остроумным постом в Instagram, чем несказанно радует подписчиков. К результатам опросов он неизменно добавляет фотографии, демонстрирующие отличную спортивную форму, часто практически без одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ведущий шоу «Голос» рассекретил свою возлюбленную и рассказал об их отношениях.

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