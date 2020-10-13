Фото: подозреваемого в расстреле троих нашли в Нижегородской области мертвым

Подозреваемый в совершении убийства троих человек в Нижегородской области был обнаружен мертвым неподалеку от леса. Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, налицо были следы суицида.

К месту предполагаемого местонахождения стрелка сотрудники правоохранительных органов вышли утром. Это было сделано, чтобы не подвергать их риску в темное время суток. Около семи утра поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело на окраине поселения, рядом с лесом. Сделанные на месте фото позволяют предположить, что юноша застрелился.

«Обнаружено тело предполагаемого 18-летнего человека с признаками суицида. Следователи Следственного комитета полагают, что именно он мог быть причастен к совершению этого дерзкого преступления», — рассказала 5-tv.ru старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

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ЧП случилось в поселке Большеорловский днем 12 октября. 18-летний Данил Монахов приехал погостить к бабушке, поссорился с ней и выстрелил ей в живот из собственного ружья. Затем он выскочил на улицу и начал стрелять по людям, а после устроил расстрел местного автобуса.

В результате инцидента три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения. По данным 5-tv.ru, бабушке погибшего стрелка была сделана операция и переливание крови, но состояние ее оценивается, как крайне тяжелое. Прогнозы о ее возможном выздоровлении крайне неутешительные.

Нижегородскому стрелку планируется провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что одному из раненых при стрельбе в Нижегородской области удалось спастись, спрятавшись в погребе.