Стало известно о нарастающей «коварности» коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал о нарастающей «коварности» коронавируса. По его словам, специалисты учреждения сейчас разбираются в природе патогенеза возбудителя COVID-19.

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше — Прим.ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — сказал Александр Гинцбург.

Глава НИЦ пояснил, что у 10-15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме пациентов происходит выработка антител к интерферону. В результате белки, предназначенные для нейтрализации клеток патогенов, блокируют в организме вторичный и даже врожденный иммунные ответы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19.