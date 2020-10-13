Стало известно о нарастающей «коварности» коронавируса
По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в настоящее время активно изучается механизм патогенеза возбудителя COVID-19.
Фото: Depositphotos / peshkova
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал о нарастающей «коварности» коронавируса. По его словам, специалисты учреждения сейчас разбираются в природе патогенеза возбудителя COVID-19.
«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше — Прим.ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — сказал Александр Гинцбург.
Глава НИЦ пояснил, что у 10-15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме пациентов происходит выработка антител к интерферону. В результате белки, предназначенные для нейтрализации клеток патогенов, блокируют в организме вторичный и даже врожденный иммунные ответы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19.
- 13 окт
- Обнародован план вакцинации россиян от коронавируса
- 13 окт
- Роспотребндзор: Меры борьбы с COVID-19 не заблокируют экономику
- 13 окт
- В мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19
- 13 окт
- В Johnson & Johnson временно остановили испытание вакцины от коронавируса
- 13 окт
- Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах
- 13 окт
- Назван фактор победы над коронавирусом
- 13 окт
- На Западе зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом
- 13 окт
- Сделан очередной шаг для признания российской вакцины в мире: Спутник V начали испытывать в ОАЭ
- 12 окт
- Ученые рассказали сколько коронавирус остается на коже человека
- 12 окт
- Антирекорды Франции: за сутки COVID-19 выявлен почти у 27 тысяч человек
Читайте также
87%
0.27 91.07
0.07
Нашли ошибку?