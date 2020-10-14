Жена обвинила актера Александра Цуркана в изменах с репетитором сына

Любвеобильность Александра Цуркана сыграла с ним злую шутку: супруга Наталья Неволина заподозрила звезду сериала «Штрафбат» в измене. История возможного адюльтера всплыла в эфире передачи «На самом деле». Житель столицы Антон Корчагин заявил в эфире, что его жена Ксения, вероятно, родила ему двойняшек от известного актера.

Мужчина давно заподозрил, что знаменитость соблазнил его возлюбленную, когда она работала репетиром у его сына Савелия. О том, что его дети якобы от Цуркана, рассказала Корчагину подруга.

Тесное общение с молодым репетитором настораживало и жену знаменитости. Прежде Цуркан уже давал ей поводы для сомнений. Актер не скрывает, что много грешил по молодости и имеет шесть детей от пяти разных женщин.

Вскоре в студию пришел сам предполагаемый отец двойни. Он назвал происходящее чушью и заверил, что не изменял благоверной, а если бы закрутил бы роман, не стал бы отрицать отцовство, как не отрицал и прежде.

Корчагин потребовал от жены сделать ДНК-тест на отцовство, и в студии озвучили их результаты. Тест на отцовство Цуркана оказался отрицательным. Вторая экспертиза показала, что Корчагин — настоящий папа детей. После этого Антон встал на колени перед супругой и извинился. Полиграфологи также подтвердили, что актер не изменял жене. Вероятно, завистливая подруга намеренно подставила репетитора.

Ранее 5-tv.ru писал, что кто из звездных детей совсем не похож на родителей?