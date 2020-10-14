Певица Татьяна Овсиенко вновь опровергла слухи о проблемах с мужем Александром Меркуловым. Она опубликовала на своей странице в Instagram нежное фото в обнимку с супругом на балконе в Ялте. И все это на фоне сплетен, что певицу бьют и притесняют, заставляя продавать имущество.

Подписывать снимок Татьяна не стала.

Совсем недавно она лично опровергла эти слухи. По ее словам, она никогда не распродавала вещи и машины, а разговоры о ее якобы пьянстве и избиениях со стороны Меркулова считает просто смешными.

Instagram @tatiana_ovsienko_

Поклонники Овсиенко порадовались за нее.

«Красивая пара, счастья вам и любви»;

«Какой глубокой и чистой души человек ️Таня. Меркулов, вам повезло»;

«Сегодня прочитала, что Татьяну надо от пьянства спасать, такую чушь пишут, что за люди, ужас»;

«Ну вот, такую Танечку, довольную и счастливую, мы любим. А то слухи — муж бьет!» — написали они ей в комментариях к последним постам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Овсиенко лишилась директора Игоря Архипова.