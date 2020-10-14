Адвокат вдовы Картрайта сообщила об изъятии ребенка рэпера органами опеки

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 230

Ранее стало известно о задержании матери Ирины Кохал, вдовы музыканта.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Органы опеки изъяли ребенка покойного рэпера Энди Картрайта, мальчик доставлен в больницу. Об этом 5-tv.ru сообщила Ирина Скурру, адвокат жены музыканта Марины Кохал.

«Саму Елену (Кохал — мать вдовы репера — Прим. ред.) тоже обыскали, ребенка забрали в больницу. Буквально у меня из рук вырвали. Приехали органы опеки, сказали, что ребенок в стрессе. Он в нормальном состоянии, конечно, но я не думаю, что это бесследно [пройдет]», — рассказала адвокат.

Также стало известно о проведении обысков у матери и адвоката жены расчлененного рэпера Картрайта. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Сегодня, 14 октября 2020 года, в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании тещи репера Картрайта по подозрению в соучастии в убийстве музыканта.

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