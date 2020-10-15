Нынешний год обернулся большим количеством смертей, в том числе среди знаменитостей. И виновата в том не только пандемия.

Как заметила экстрасенс и таролог Марианна Абравитова, уход из жизни многих звезд в 2020 так или иначе оказался связан с водой. Звезда сериала «Хор» Наи Ривера в июле утонула на озере Пиру в Калифорнии во время прогулки на лодке. Примерно то же самое произошло с 33-летней порноактрисой и моделью Галиной Федоровой в сентябре — она погибла в результате прогулки на яхте у острова Сардиния в Средиземном море.

Небезызвестная дочь актера Владимира Конкина София умерла после утопления в бассейне столичного фитнес-клуба. Через две недели после этого ее участь разделил 26-летний столичный актер Ренат Кафиятуллин.

Певица Валентина Легкоступова скончалась от отека мозга в результате черепно-мозговой травмы. Но и здесь не обошлось без связи с водой: по словам ее вдовца Юрия Фирсова, артистка поскользнулась в ванной и ударилась головой.

Список умерших и погибших при схожих обстоятельствах можно продолжать, но связь уже очевидна: водоемы, бассейны и ванны неслучайно связаны с трагическими событиями в жизни многих селебрити, рассказала Марианна Абравитова.

«Звезды гибнут и умирают всегда. Не всегда — массово. 2020 — год високосный. Ничего хорошего мы от него не ожидали. Но этот год имеет свои особенности. Он связан с энергией воды именно в точке смерти. Поэтому мы видим такие истории с утоплением, захлебыванием. Вода в этом году — это энергия смерти. Понимая это, мы знаем, чего опасаться», — заметила таролог.

По ее словам, до конца года еще произойдут смерти известных людей. И с высокой вероятностью часть из них будет опять-таки связана с водной стихией. В этой связи экстрасенс порекомендовала всем до января быть осторожными с водой, вплоть до поглощения ее из стакана — даже в этом случае есть риск захлебнуться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Легкоступова приходит к подруге в снах и молит о помощи.