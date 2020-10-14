«Рыдала над пропастью»: Легкоступова приходит к подруге в снах и молит о помощи

С момента трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой прошло уже два месяца. Но ее прах до сих пор не был захоронен. Это не дает ее душе найти покой, считает клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина. Близкая подруга покойной рассказала 5-tv.ru, почему артистка выбрала ее.

«Каждый день приходит ко мне во сне»

Елена призналась, что сны с участием Валентины Легкоступовой участились. Теперь покойная постоянно является ей, причем с каждым разом видения становятся все ярче. Перелыгина убеждена, что виной тому отсутствие упокоения умершей.

«Многое же не сделано в отношении нее. Прах не захоронен, не решена тема, как она завещала развеять прах и частично захоронить его. Это ничего не сделано. Я думаю, это с этим связано», — поделилась психолог.

Ранее она рассказывала, что ей снились встречи с подругой. На них Легкоступова всегда проливала слезы. Теперь все стало еще трагичнее.

«Сегодня, например, она вообще стояла над пропастью, рыдала и просила о помощи, ко мне обращалась, — рассказала Перелыгина. — Просто каждый день приходит ко мне во сне. Каждый день».

«Даже не читает мои сообщения»

Елена Перелыгина была близкой подругой Легкоступовой. Она понимает, как тяжело сейчас ее детям, так что старается не беспокоить дочь покойной Анетту Бриль. Вместо этого она попыталась призвать к ответственности вдовца артистки Юрия Фирсова.

Психолог неоднократно просила его помочь с захоронением праха Валентины и спасти душу покойной супруги.

«Я думаю, что он должен тут основную роль играть. А он сейчас находится непонятно где, в Турции что ли. Я ему писала, просила о том, чтобы он пошел в церковь, — сказала Перелыгина. — Пока он не выходит на связь и не отвечает. Даже не читает мои сообщения».

«Ее душа мучается»

Когда начались сны, Елена попросила помощи в церкви. Там ей подсказали, что проблема может крыться в отсутствии достойного захоронения ее подруги. А вот обращаться к экстрасенсам Перелыгина смысла не видит — у нее и у самой есть особые силы. И Легкоступова это знала.

«Наверное, поэтому она ко мне и приходит во сне, — сочла женщина. — Я думаю, что душа очень мучается».

Перелыгина обладает даром предвидения. Поэтому ей часто снятся странные сны — предвестники приближающейся беды. Накануне смерти Валентины Легкоступовой у нее тоже было странное предчувствие. Но его значение она поняла уже потом, когда подруги не стало.

«У меня, честно говоря, было что-то нехорошее, какой-то такой темный сон, с кровью, землей, мясо свежее. Я не помню подробностей, но что-то нехорошее, что обычно является нехорошим предвестником», — рассказала она.

«Главное, чтобы все разрешилось»

Чтобы прекратить страдания подруги, Елена хочет закончить жизненный путь Валентины Легкоступовой по всем правилам — провести нужные ритуалы, церковные обряды, церемонию прощания, развеять прах там, где она хотела.

Для этого нужна совместная работа. Ради Валентины ее детям и вдовцу надо хотя бы ненадолго объединиться.

«Самое главное, чтобы все разрешилось. Может быть, через СМИ он услышит, Юра, — выразила надежду Перелыгина. — Очень важно, чтобы он свой вклад внес, он супруг, на небесах. Важно, чтобы он и в церковь сходил, и все сделал. Я так чувствую».

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные фото от следователей в квартире Легкоступовой в день ее смерти.