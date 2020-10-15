Мать расчлененного рэпера Картрайта приехала с Украины в Петербург за внуком

Адвокат Валентины Юшко (мать расчлененного рэпера Энди Картрайта — настоящее имя Александр Юшко — Прим.ред.) Антон Кобит в интервью 5-tv.ru рассказал, что женщина официально признана потерпевшей по делу об убийстве сына. Она вместе с дочерью на правительственном уровне получила разрешение на въезд в РФ и уже прибыла в Петербург, где была допрошена в рамках расследования.

Помимо прочего, мать погибшего музыканта намерена забрать к себе на Украину его маленького сына.

«В данный момент мы решаем вопрос, чтобы ребенок проживал совместно с бабушкой. Она изъявила желание, чтобы он жил с ней на Украине. Хочу отметить, что при таких обстоятельствах у меня большие сомнения в том, что в ближайшее время Марина Кохал и ее мать смогут увидеть ребенка», — сказал Антон Кобит.

Представитель Валентины Юшко отметил, что считает преждевременным раскрывать детали показаний матери и сестры Энди Картрайта в интересах следствия. Юрист озвучил лишь единственное предположение, что теща погибшего музыканта может иметь непосредственное отношение к его убийству.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там музыкант несколько лет жил со своей женой Мариной Кохал и сыном. Супруга Картрайта пояснила, что тот умер от передозировки наркотиков. Якобы она расчленила его тело в попытке скрыть бесславную смерть мужа. Однако перед избавлением от останков Марина обратилась за помощью к адвокату. Последняя в итоге сообщила об этом правоохранителям.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в организме мужчины. В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО. В конце сентября ей продлили срок заключения под стражей до 30 октября.

Ранее 5-tv.ru опубликовал новые версии в расследовании смерти рэпера Картрайта.