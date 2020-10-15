«Не знаю, как ты это сделал со мной»: поступок Богомолова огорошил Собчак

Режиссерский талант Константина Богомолова поразил его супругу Ксению Собчак, передает ФАН. Светская львица снялась в его сериале «Хороший человек» и удостоила работу мужа высшей оценки. По ее мнению, он первым раскрыл ее актерский талант.

«Я снялась в 59 фильмах за свою жизнь. В четырех полнометражных фильмах — в главной̆ роли! Но никто и никогда не мог меня заставить сыграть так, как у тебя! Не знаю, как ты это сделал со мной, но я реально „не узнаю себя в гриме“. „Никто“, „Никогда“, „первый раз“ — это вообще слова про все те изменения, которые ты принес в мою жизнь», — написала благоверному Собчак в Instagram и для демонстрации выложила фрагмент сериала с ее участием.

Собчак известна своей самокритичностью и умением трезво оценивать собственные способности. Она всегда говорила о том, что не умеет петь, но не раз бралась за это дело, а после высмеивала себя за очередной неудачный эксперимент. С похожим сарказмом теледива вспоминала опыт на телепроекте «Дома-2» и свои многочисленные работы в кино. Поэтому столь лесные отзывы от Ксении в адрес Богомолова, вероятно, для него особенно ценны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак отреагировала на сообщения, что у нее диагностирован коронавирус.