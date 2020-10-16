Адвокат семьи убитого рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт, рассказал о сенсанционных показаниях родственников молодого человека. По словам защитника семьи Юшко — Антона Кобита, Марина Кохал заранее готовила преступление, а также открыто угрожала убить супруга.

За две недели до преступления Марина Кохал якобы начала готовить мать и сестру рэпера к его исчезновению. В беседе с ними девушка сделала недвузначные заявления.

«Он очень крепко спит. Я его грохну, а он даже не узнает и не проснется», — процитировал адвокат слова жены Юшко.

Кроме того, по словам правозащитника, Марина Кохал планировала способ совершения убийства, для этого она неоднократно пыталась выяснить у родственников мужа, не болел ли он или кто-то из семьи сахарным диабетом.

«Подчеркиваю: Александр Юшко не имел заболевания сахарный диабет, он не нуждался в инсулине», — заявил Антон Кобит.

Также сама Марина Кохал сообщила сестре погибшего, что его теща неоднократно высказывала претензии относительно Картрайта своей дочери. Она спрашивала супругу рэпера, почему она «не избавится» от Александра, на что дочь отвечала ей, что Александр «еще может быть полезен».

Елену Кохал подозревают в причастности к убийству зятя. По версии следствия, она находилась в доме четы в момент преступления и, предположительно, могла оказывать помощь дочери в убийстве и расчленении супруга.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там музыкант несколько лет жил со своей женой Мариной Кохал и сыном. Супруга Картрайта пояснила, что тот умер от передозировки наркотиков. Якобы она расчленила его тело в попытке скрыть бесславную смерть мужа. Однако перед избавлением от останков Марина обратилась за помощью к адвокату. Последняя в итоге сообщила об этом правоохранителям.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в организме мужчины. В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО. В конце сентября ей продлили срок заключения под стражей до 30 октября.

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