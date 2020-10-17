Адвокат Федосеевой-Шукшиной сбежала в Лондон из-за угроз

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Оксана Тарасова
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После победы в суде над Алибасовым Юлию Вербицкую терроризируют в сети и по телефону.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной сбежала в Лондон из-за угроз

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Адвокат Юлия Вербицкая после победы в суде над продюсером Бари Алибасовым была вынуждена бежать из страны. Угрозы по телефону и в социальных сетях вынудили юриста предпринять экстренное путешествие в столицу Великобритании. В Лондоне она надеется отдохнуть от издержек профессии.

Проблемы начались по завершении процесса, в котором суд решил вернуть Федосеевой-Шукшиной московскую квартиру, ранее подаренную Алибасову. Когда над парой актрисы и продюсера начали сгущаться тучи и наметился развод, квартирный вопрос оказался спорным. Алибасов переписал квадратные метры на своего помощника, возвращать подарок мужчины были не намерены. Несмотря на сложность оспаривания дарственных в России, суд принял сторону Лидии Николаевны.

«К сожалению, в последнее время я получаю множество угроз в свой адрес. Они поступают на мой номер телефона и в социальные сети. Просто невыносимо!.. Мне бы не хотелось связывать их с сотрудничеством с Лидией Николаевной, интересы которой я представляю уже на протяжении нескольких лет. Всем известно, что я свою подопечную не даю в обиду. Победа в суде над Алибасовым в очередной раз это доказала», — цитирует Вербицкую Sobesednik.ru.

Instagram @advokatverbitskaya

Адвокат не исключает вероятности, что за угрозами стоит ее соперник в заседании. Она рассказала, что их отношения складывались непросто. Причиной тому могла стать жесткая позиция защиты и влияние юриста на Федосееву-Шукшину. В Лондоне Вербицкая планирует провести как минимум две недели.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности бракоразводного процесса между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Тем временем Лидию Николаевну подозревают в новом романе.

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