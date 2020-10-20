Актриса Светлана Крючкова госпитализирована в Петербурге

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Татьяна Меркер
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Причина, по которой народной артистке РСФСР пришлось обращаться за помощью медиков — не известна.

Актриса Светлана Крючкова госпитализирована в Петербурге

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова попала в больницу. Об этом сообщает ФАН.

Звезда была госпитализирована в одну из клиник Санкт-Петербурга. Более подробной информации 70-летняя Крючкова не сообщила. Стоит отметить, что пять лет назад врачи диагностировали у артистки рак легких. После лечения в клинике Германии болезнь вошла в ремиссию, а Крючкова смогла вернуться в кадр — сыграла в фильме «Одесский пароход».

Известно также, что звезда перенесла более десятка операций, две тяжелейшие черепно-мозговые травмы, даже клиническую смерть.

Между тем, большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Петербурге, в котором служила Крючкова, отменил несколько спектаклей из-за подверженной коронавирусной инфекции у двоих артистов. В театре не уточнили, кто именно заразился COVID-19, и вполне вероятно, что два этих факта могут быть связаны.

Актриса Крючкова снискала популярность после выхода на экраны картины «Большая перемена», в котором она сыграла романтичную школьницу Нелли Ледневу. Актриса также известна зрителю по фильмам «Женитьба», «Похороните меня за плинтусом», «Утомленные солнцем», «Чучело» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «пропавшая» Марина Хлебникова отреагировала на слухи о госпитализации в наркологическую клинику.

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