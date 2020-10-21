Видео: Зять Билана напал на журналистов из-за вопроса о пропавших 19 миллионах

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 699

Родственник известного певца сначала отказался от комментария, а потом попытался сломать аппаратуру съемочной группы программы Пятого канала «Светская хроника».

Фото, видео: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Муж сестры Димы Билана напал на съемочную группу программы Пятого канала «Светская хроника». Журналисты приехали в отель, принадлежащий певцу, чтобы узнать, из-за чего возникла судебная тяжба между артистом и его родственником. Геннадий Зимин-Белан — так зовут супруга сестры знаменитости, не захотел общаться с прессой. Мужчина не только ответил отказом, но и попытался сломать репортерам аппаратуру.

О судебном иске Димы Билана к супругу его старшей сестры Елены стало известно в конце сентября. Артист вознамерился отсудить у родственника 19 миллионов рублей. Предварительно сообщалось, что эту сумму он задолжал певцу в результате совместного ведения бизнеса. Дело компаньонов якобы стало убыточным, а отношения между партнерами испортились, когда случилась размолвка в семье сестры Билана. Муж женщины не остался в долгу и подал иски к жене и теще. Подробнее о том, из-за чего судится с родственником популярный певец, смотрите в программе Пятого канала «Светская хроника» в пятницу, в 23:45.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дима Билан чувствует себя после болезни.

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