Видео: Тело убитого депутата Александра Петрова увезли с места преступления

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как тело убитого депутата Александра Петрова увозят с места преступления.

Трагедия произошла вечером в субботу, 24 октября, в Выборгском районе Ленинградской области. Был убит отец бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — Александр. По данным следствия, злоумышленник выстрелил в грудь 61-летнего депутата и предпринимателя.

На место — в поселок Великое, к дому погибшего, где и было совершено убийство — оперативно выехала следственная группа. Руководитель СУ СКР по Ленинградский области Сергей Сазин подтвердил, что местный депутат Александр Петров был убит из огнестрельного оружия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство по найму». По его словам, следствие считает, что выстрел был произведен с противоположного берега реки.

Приоритетной версией, по словам руководитель СУ СКР по Ленинградский области, является «убийство по найму», но кроме этого также проверяются и другие. В их числе и личные мотивы.

Сазин подчеркнул, что на данный момент опрашиваются очевидцы преступления, которые находились неподалеку и могли слышать выстрел — это и охранники, рабочие и местные жители жилого комплекса.

Сыном убитого является российский автогонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета». Около года он входил в основной состав пилотов команды «Рено» в «Формуле-1». Его отец Александр был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Был владельцем нескольких крупных предприятий, в том числе части ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) выразила первому российскому гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову соболезнования из-за гибели отца и объявила, что спортсмен не будет принимать участие в качестве стюарда в Гран-при Португалии.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из дома убитого депутата Александра Петрова.