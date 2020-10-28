Дадут фору молодым: ТОП-5 горячих дедушек российского шоубизнеса

День бабушек и дедушек сегодня вместе со всей страной отмечают многие российские звезды. Большая и крепкая семья — такой же непростой труд, как актерство или шоу-бизнес. И тем ценнее вклад знаменитостей и их детей в общественную жизнь государства. Однако в сознании многих поклонников отечественного кино, телевидения и поп-культуры уважительный статус дедушки вяжется не со всеми представителями творческой богемы. Некоторые из имеющих внуков селебрити еще вызывают трепет женских сердец и зависть мужчин, до сих пор оставаясь молодыми и полными сил.

Владимир Машков

Актер получил статус российского секс-символа еще в середине 90-х после успеха первых картин с его участием. Сегодня 56-летний Владимир Машков не оставляет образ брутального мачо, даже будучи дедушкой. Дочь Мария подарила ему двух внучек. Старшей Стефании десять лет, а младшей Александре — восемь. Машкова не скрывает, что выбрала музыканта, бизнесмена и сына знаменитого пианиста Александра Слободяника в качестве отца своих детей из-за хорошего генофонда. В соцсетях она не раз размещала фото, на которых дедушка, ныне — худрук театра Олега Табакова — играет с любимыми внучками.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Дмитрий Дибров

Журналист, телеведущий и шоумен впервые стал дедушкой в прошлом году. Поскольку его дочь Лада живет во Франции, он почти не видится ни с ней, ни с очаровательной внучкой Мией. Дибров шутит, что его нынешняя жена Полина — четвертая по счету — стала 30-летней бабушкой. На ней он женился десятью годами ранее, а ухаживать начал, когда девушке исполнилось 17 лет. Полина родила звезде экрана троих сыновей. Помимо них и вышеназванной наследницы от второго брака у звезды есть старший сын Денис. С учетом столь обширного потомства не исключено, что Дмитрий еще понянчит внуков.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Игорь Крутой

В этом году Игорь и Ольга Крутые отметили 25-ю годовщину свадьбы. Удочеренная композитором наследница от первого брака Виктория в 2015 году подарила звезде внучку, которую назвали Деми-Роуз. Сегодня малышка живет на две страны — Америку и Россию. У самого 66-летнего народного артиста тоже есть взрослый сын от первого брака — Николай. Он растит двух дочерей — девятилетнюю Кристину, которая учится в Монако, и трехлетнюю Маргариту, она живет в Москве. Звездный дедушка обожает проводить время с любимыми внучками и уверяет, что девочки — его лучшие музы, вдохновляющие на творчество.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Дмитрий Маликов

Самый молодой участник этого списка сначала стал дедушкой, а затем — отцом второго ребенка. Совместной дочери Дмитрия Маликова и Елены Изаксон — Стефании 20 лет. Помимо того у супруги певца есть 35-летняя наследница от первых отношений — Ольга. В 2016-м она родила девочку. На тот момент ее дедушке исполнилось лишь 46. Композитор очень обрадовался такому пополнению в семье и с достоинством принял на себя новый статус. Через два года жена подарила Маликову сына Марка. Не исключено, что Дмитрий на этом не остановится, ведь он все так же молод. Поклонники отмечают, что с 90-х годов любимец публики почти не изменился.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Михаил Пореченков

Один из самых мускулистых актеров России оказался и одним из самых плодовитых. И речь не только о творческих достижениях. Сегодня Пореченкову 51, и он уже шесть лет как носит гордое звание дедушки. Внучку Мирославу подарил ему сын от первых отношений Владимир. Семья живет в Таллине. В ближайшие годы русский Шварценеггер ждет пополнения в семье от других наследников. От первого брака у него растет 22-летняя дочь Варвара. А вторая жена Ольга родила народному артисту троих детей. Старшему Михаилу сейчас 18 лет, дочери Марии — 16, а младшему Петру — десять.

ТАСС / Ковалев Петр

Ранее 5-tv.ru писал, о трех бабушках российского шоу-бизнеса, которые выглядят гораздо моложе своих лет.