Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны за недели сбиты 15 американских оперативно-тактических ракет АТАСМS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также за минувшие семь дней ВС РФ сбили 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» французского производства, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожен 201 беспилотник ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы поразили подразделение ВСУ у Часова Яра.