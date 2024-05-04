ВС РФ за неделю сбили 15 ракет ATACMS и 201 беспилотник ВСУ

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: © РИА Новости
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Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны за недели сбиты 15 американских оперативно-тактических ракет АТАСМS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также за минувшие семь дней ВС РФ сбили 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» французского производства, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожен 201 беспилотник ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы поразили подразделение ВСУ у Часова Яра.
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