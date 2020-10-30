Адвокат Дрожжиной не исключил, что актрису избили из-за дела о наследстве Баталова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 184

Юрист Анатолий Кучерена рассказал, в каком состоянии находится покалеченная актриса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Адвокат актрисы Натальи Дрожжиной, подозреваемой в мошенничестве с наследством покойного коллеги Алексея Баталова, подтвердил информацию о ее избиении. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Анатолий Кучерена не исключил, что произойти это могло вследствие вышеупомянутого разбирательства.

«Это действительно так. Но кроме того, что я уже сказал, я больше не скажу ничего — пока ничего неизвестно. Просто избили возле подъезда. Что стало причиной? Наверное, вот эти все события, которые вокруг происходят», — отметил юрист.

По его словам, в настоящее время за жизнь и здоровье Натальи переживать не стоит. Она в «нормальном» состоянии и «приходит в себя» после случившегося. Находится ли звезда кинематографа у себя дома или отправилась в более укромное место, где сможет чувствовать себя в полной безопасности, Кучерене неизвестно.

Информация о нападении на Дрожжину появилась вечером 29 октября. В эфире программы телеведущего Андрея Малахова официальный представитель актрисы и ее супруга Михаила Цивина в доказательство представила несколько фото. На кадрах отчетливо видны синяки на руках 72-летней Натальи.

В обществе ЧП приняли за банальные разборки между супругами. Было высказано предположение, что избил актрису ее собственный муж, известный жестким характером.

В настоящее время звездная чета обвиняется в совершении мошеннических действий с целью незаконного получения наследства покойного актера Алексея Баталова. По примерной оценке, имущество, на которое могут претендовать Дрожжина и Цивин, стоит около 36 миллионов рублей. По версии следствия, вдова артиста Гитана Леонтенко и ее дочь обманом были лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух квартир и крупной суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог украсть ценные рукописи поэтессы Анны Ахматовой из квартиры Алексея Баталова.

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