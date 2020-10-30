«Чудовищно»: Федосеева-Шукшина ответила на слухи о желании вновь стать мамой

Слухи о желании Лидии Федосеевой-Шукшиной завести ребенка от Бари Алибасова опровергла сама актриса. Ранее в интервью 5-tv.ru ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник говорила, что прежде супруги, глядя на Эммануила Виторгана и Аллу Пугачеву, высказывали пожелание воспользоваться услугами суррогатной матери. Позже их брак затрещал по швам на фоне скандальных судебных тяжб из-за подаренной народной артисткой мужу московской квартиры. Из-за этого разговоры о продолжении рода якобы поутихли, в последнее время тему подняли вновь.

Услышав об этих слухах, Федосеева-Шукшина крайне удивилась. Звезда экрана заявила, что намерения вновь стать матерью у нее не возникало.

«Клянусь, я первый раз об этом слышу. Вчера мне кто-то по телефону говорил: мол, ты что, собралась стать мамочкой… какое-то суррогатное материнство. Но я посмеялась, и все. Мне 82 года. О чем может идти речь? Я со своими-то не сидела. Это чудовищная ложь! Чудовищная! Как можно такое придумать, какие надо мозги иметь?! Надо в сумасшедший дом отправлять с этим заявлением», — отреагировала актриса.

Тем временем, по Москве ходят и другой не менее пикантный слух: якобы народная артистка обзавелась молодым фаворитом. Правда это или вымысел, пока неизвестно. Но ее законный супруг Бари Алибасов уже своеобразно отреагировал на такую информацию. На днях он опубликовал в Instagram несколько видео, на которых предстал в компании очаровательной помощницы. Девушка сделал ему массаж и исполнила эротический танец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алибасов расслабляется в руках юной массажистки.