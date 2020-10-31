Сестра Ефремова рассказала, кто поставляет артисту в СИЗО дорогую еду

После «пьяного ДТП», череды адвокатских баталий, суда и вынесения приговора, артист Михаил Ефремов сейчас прибывает в московском СИЗО. Но вместо казенных щей и каши звезда российского кинематографа не отказывает себе в удовольствии иногда отпотчевать и печеным гусем с яблоками.

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Роскошный ужин и в принципе появление явств в камере брата поспешила объяснить сестра Ефремова — Анастасия. В интервью MK.RU она рассказала, что дорогие блюда в изолятор актеру поставляет его подруга Татьяна Беркович.

«Он вообще не гурман. Это не он заказывает! Ему заказывает Таня Беркович, которая сама ресторатор. И это не какие-нибудь деликатесы, а простая полезная пища. Таня следит за тем, чтобы у него были овощи — капуста, морковка, фрукты, хотя не уверена, что он их ест», — пояснила Анастасия Ефремова.

Кроме того, сестра осужденного артиста отметила, что он ни в чем не нуждается. По словам девушки, Ефремов отказывается от ее предложений привезти ему теплую одежду или сигареты, а только благодарит ее за письма и присутствие на суде.

После недавней апелляции адвокатов Ефремова актеру был смягчен приговор — семь с половиной лет в колонии общего режима вместо изначальных восьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по словам адвоката, Ефремов не хочет в колонию.