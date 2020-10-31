Сестра Ефремова рассказала, кто поставляет артисту в СИЗО дорогую еду
На днях актер в изоляторе потчевал печеным гусем с яблоками. Блюдом за шесть тысяч рублей он угостил и сокамерников.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
После «пьяного ДТП», череды адвокатских баталий, суда и вынесения приговора, артист Михаил Ефремов сейчас прибывает в московском СИЗО. Но вместо казенных щей и каши звезда российского кинематографа не отказывает себе в удовольствии иногда отпотчевать и печеным гусем с яблоками.
Роскошный ужин и в принципе появление явств в камере брата поспешила объяснить сестра Ефремова — Анастасия. В интервью MK.RU она рассказала, что дорогие блюда в изолятор актеру поставляет его подруга Татьяна Беркович.
«Он вообще не гурман. Это не он заказывает! Ему заказывает Таня Беркович, которая сама ресторатор. И это не какие-нибудь деликатесы, а простая полезная пища. Таня следит за тем, чтобы у него были овощи — капуста, морковка, фрукты, хотя не уверена, что он их ест», — пояснила Анастасия Ефремова.
Кроме того, сестра осужденного артиста отметила, что он ни в чем не нуждается. По словам девушки, Ефремов отказывается от ее предложений привезти ему теплую одежду или сигареты, а только благодарит ее за письма и присутствие на суде.
После недавней апелляции адвокатов Ефремова актеру был смягчен приговор — семь с половиной лет в колонии общего режима вместо изначальных восьми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по словам адвоката, Ефремов не хочет в колонию.
- 31 окт
- Хозотряд московского СИЗО выступил против работы с Ефремовым
- 30 окт
- «Не влияет на ум»: Добровинский о том, почему не расстроен лишением статуса адвоката
- 30 окт
- «Далось бы тяжело» — адвокат пояснил, почему Ефремов не хочет в колонию
- 30 окт
- Ефремов обозначил, где желает отбывать наказание
- 30 окт
- Садальский жестко высказался о лишенном статуса адвоката Добровинском
- 30 окт
- Скучает по театру? Ефремов увлекся написанием сценария в СИЗО
- 29 окт
- «Лорд адвокатуры!» — Волочкова о лишенном статуса адвоката Добровинском
- 29 окт
- «Расплатился за подлость»: Пашаев о лишенном адвокатского статуса Добровинском
- 29 окт
- «Удивило и возмутило» — Добровинский о лишении статуса адвоката
- 29 окт
- Александра Добровинского лишили статуса адвоката на 2 года
Читайте также
87%
0.46 92.63
0.03
Нашли ошибку?