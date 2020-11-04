«Не хочу, чтобы сажали»: Поргина «выбрала» наказание для Дрожжиной и Цивина

Актриса Людмила Поргина хочет для актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Цивина не простого наказания, а понимания, что они поступали неправильно. Артистка прокомментировала для WomanHit.ru ситуацию с мошенничеством с наследством актера Алексея Баталова и квартирами других одиноких актеров.

Поргина призналась, что лично общалась с Дрожжиной и ее мужем всего раз до этого громкого скандала. Они познакомились на съемках на телевидении.

«Она представилась как член Гильдии актеров кино России. Он — как юрист, адвокат, — рассказала Поргина. — После этого мы пересекались где-то на похоронах, прощаниях с актерами».

Вдова Николая Караченцова призналась, что являющиеся на все поминки супруги сразу показались ей «скрытными».

«Дрожжина и Цивин — не моего склада. Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них», — вынесла она свой вердикт.

Поргина убеждена, что вынесенные паре обвинения в мошенничестве — возмездие за содеянное. Она знала Баталова лично, после аварии и длительного восстановления супруга пережила нелегкие времена и знает, каково это, оказаться без поддержки и в уязвимом состоянии.

Сама она, по словам артистки, в такую ситуацию никогда бы не попала — слишком хорошо знает натуру людей. Поэтому и для Дрожжиной и Цивина Поргина «выбрала» не тюремный срок в качестве наказания, а нечто более сильное с точки зрения психологии.

«Я не хочу, чтобы их сажали и так далее, я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством, — призналась она. — Вот так воспользоваться какой-то слабостью и беззащитностью — это просто коварство».

Ранее 5-tv.ru писал, как как Дрожжина и Цивин обманом заполучили почти 20 квартир.