«Ничего кроме камней в почках»: врачи опровергли роль витамина D в борьбе с COVID

Валентин Черников
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Иммунологи сходятся во мнении: бесконтрольное принятие витамина в попытках победить коронавирус может лишь навредить организму.

Фото, видео: depositphotos / SIphotography; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роль витамина D в профилактике и лечении коронавирусной инфекции чрезвычайно преувеличена. Такими выводами поделились с 5-tv.ru российские врачи-иммунологи.

В последние месяцы мнение о положительном эффекте этого витамина в борьбе с COVID-19 почти не подвергалось сомнению. Отдельные ученые как в России, так и на Западе призывали людей употреблять как можно больше продуктов, содержащих эргокальциферол (витамин D), чтобы противостоять пандемии: печень трески и минтая, авокадо, яичный желток, молоко и так далее.

Утверждалось, что витамин имеет решающее значение в активации организмом иммунного ответа против вирусов, а его поддержание защищает от респираторных инфекций. Что дополнительный прием эргокальциферола для профилактики коронавирусной инфекции прописан во многих официальных рекомендациях.

Ключевым аргументом в пользу подобных утверждений стало исследование испанских ученых, согласно которому 80% госпитализированных с COVID-19 пациентов страдали от недостатка витамина D.

После такой «рекламы» россияне стали массово скупать витамин и принимать в неограниченных количествах. Однако врачи предостерегают от такого самолечения.

«Сложилась тенденция, что проблемы с иммунитетом стали объяснять через дефицит витамина D. Если включить здравый смысл, мы понимаем, что это не так. Иммунодефицит и хронические заболевания встречаются и у людей в странах, где солнце круглый год (витамин D синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей — Прим.ред.). С моей точки зрения роль витамина D чрезвычайно преувеличена. Разве что его нехватка ухудшает общее состояние человека», — рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Витамин D действительно имеет иммуностимулирующее действие. Он действует на первую зону защиты иммунной системы — на макрофаги. Это первые борцы за наш иммунитет. Но макрофаги мало активны в отношении вирусов. Они более активны в отношении бактерий и токсинов. То есть защищают организм от воздействий вредных веществ в атмосфере или при бактериальных инфекциях. А для подавления вирусов нам необходимы лимфоциты», — уточнила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, витамин D оказывает общеукрепляющее действие и опосредованно благотворно влияет на весь комплекс иммунного ответа, повышая сопротивляемость клеток организма к нежелательным воздействиям. Однако его нужно принимать не одноразово, а постоянно вместе с кратковременными солнечными ванными и продуктами, такими как жирная рыба.

Но если уровень этого витамина у человека в норме, принимать его дополнительно не надо. Определить этот уровень поможет анализ в любой клинической лаборатории.

«Недостаток витамина D помогают восполнить продукты с его содержанием и поливитаминные комплексы. Если есть дефицит, нужно обратиться к врачу, и он назначит вам витамин D в той дозировке, которая вам необходима. Превышение нормы витамина D в организме приводит к его токсичному воздействию», — предостерегла медик.

«Витамин D — антиоксидант. У нас есть и более эффективные антиоксиданты. А мегадозы (витамина D — Прим.ред.), которые могут быть токсичны для организма человека, принимать не стоит. Это не даст ожидаемых преимуществ. Ранее все носились с корнем имбиря. Ну и что — пшик. Теперь люди пьют витамин D. Но кроме камней в почках после такого никто им ничего не может гарантировать», — заключил Болибок.

Ранее 5-tv.ru писал, как алкоголь влияет на организм при коронавирусе, по мнению нарколога.

Тема:
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