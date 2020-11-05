«Все хайпуют»: Пригожин раскритиковал Моргенштерна, Дудя и Шнурова

Иосиф Пригожин раскритиковал скандально известного рэпера Моргенштерна после его интервью Юрию Дудю. Досталось от продюсера и самому ведущему YouTube-шоу. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что привлечение внимания к таким личностям, как этот исполнитель, является пиаром и вызывает у него не самые приятные ассоциации.

«Все хайпуют. Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины», — заявил Пригожин.

По мнению продюсера, использование ненормативной лексики в песнях Моргенштерна, как и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, портит музыкальный вкус подрастающему поколению.

«При всем моем отношении к индустрии, я бы точно не хотел, чтобы мои дети воспитывались на Моргенштерне. Музыка призвана воспитывать людей, воспитывать вкус, а у нас что получается? <…> Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом. Вот вам Шнур (Сергей Шнуров — Прим. ред.), Моргенштерн. Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь», — вынес вердикт Пригожин.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев — настоящее имя музыканта — Прим. ред.) обрел славу в 20 лет. Сейчас популярному исполнителю 22 года, и его имя не сходит с уст молодежи. Клипы артиста собирают по несколько миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Моргенштерн назвал своим подражателем.