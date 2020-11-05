«Некрасиво попросили уйти» — Инна Чурикова вступилась за пенсионеров
Актриса возмущена, что людям старше 65 лет запрещено посещать театры.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Народная артистка СССР Инна Чурикова вступилась за пенсионеров.77-летнюю актрису пугает то, что происходит в театре «Ленком», где она служит вот уже 45 лет. Возрастным артистам хотят запретить выходить на сцену под предлогом их защиты от коронавируса. Чурикову такая постановка вопроса шокирует.
«Знаете, когда у человека есть силы работать, желание заниматься любимым делом, то нельзя ему запрещать. Нельзя обижать людей, которым за…» — приводит слова звезды фильмов «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других интернет-портал Дни.ру.
Сама актриса занята сейчас в спектаклях «Ленкома» «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение», постановки значатся в афише театра 16 и 17 ноября.
«Но ведь сейчас и зрителей старшего возраста не всегда в театр пускают! Я слышала эту дикую историю, когда пожилого человека из нашего театра так некрасиво попросили уйти. Это такое неуважение!» — негодует Чурикова.
Речь идет о полицейском рейде по выявлению граждан старше 65 лет, который прошел в столичных театрах. Стражи порядка искали нарушителей указа мэра Москвы № 92, который предписывает пожилым людям режим самоизоляции. Со зрителями в возрасте проводились профилактические беседы и выдавались предписания, что они должны оставаться дома.
«А ведь мы должны быть не только деликатными и любезными по отношению друг к другу, мы должны сострадать! Потому что время тяжелое, и каждый человек бесценен. А этот бедный человек купил билет к нам в театр и скромно сидел, но возрастом своим не угодил», — возмущается Инна Чурикова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве указом мэра Сергея Собянина продлен до конца ноября режим обязательной самоизоляции для пожилых людей и граждан. До 15 ноября отправлены на самоизоляцию пенсионеры в Подмосковье.
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусной инфекцией в России напряженной, но контролируемой. К слову, за последние сутки 12 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Зарегистрировано свыше 19-ти тысяч новых случаев заражения.
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