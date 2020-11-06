Девушка с косичками: фотограф Пугачевой показал архивный снимок Анны Нетребко

Фотограф Роман Родин, позиционирующий себя как личный биограф певицы Аллы Пугачевой, частенько балует подписчиков в Instagram публикациями уникальных снимков звезд шоу-бизнеса. Показал он фанатам и совсем юную Анжелику Варум, узнать которую сразу было достаточно трудно, и звезду шансона Любовь Успенскую до ее многочисленных пластических операций.

На этот раз Родин удивил публику архивным снимком знаменитой оперной певицы Анны Нетребко. В кадре — сияющая и улыбчивая артистка позирует в шортах и кепке в стиле милитари, на ее хрупком плече висит кокетливая розовая сумочка, а вместо пышного начеса — две милые косички.

«Наша третья встреча с Анной в Юрмале. А потом…» — оставил интригующую подпись Роман.

Как пишет Teleprogramma.pro, судя по фото и обстановке вокруг селебрити, этот снимок мог быть сделан около двадцати лет назад, когда Нетребко было примерно 30 лет.

Instagram @romanrodin1959

Анна Нетребко — звезда оперной сцены, народная артистка России. Будущая звезда родилась в семье специалиста связной инженерии Ларисы Ивановны и инженера-геолога Юрия Николаевича 18 сентября 1971 года.

Все детство провела в Краснодаре, где и впервые выступила на сцене в составе хора «Кубанская пионерия». Окончив школу в 1988-м, Нетребко перебралась в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград) и поступила на вокальный факультет местного музыкального училища. Спустя два года сумела пройти конкурс в консерваторию имени Римского-Корсакова.

Первый большой музыкальный успех Анны — победа на Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки в 1993 году. Необычайно талантливая девушка настолько очаровала публику, что ее тут же позвали работать в Мариинский театр. Дебют оперной звезды на большой сцене состоялся в 1994-м — именитый режиссер Валерий Гергиев отдал ей роль Сюзанны в спектакле «Свадьба Фигаро».

Сегодня Анну Нетребко знают едва ли не в каждой стране мира. В рейтинге ТОП-10 известных деятелей искусства, рожденных в России, она по праву занимает лидирующую позицию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал неожиданное фото Надежды Бабкиной без ботокса и подтяжек, сделанное биографом Аллы Пугачевой.