«У меня 80% легких было поражено»: Куклачев сказал, кто заразил его COVID-19

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Анастасия Шадская
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Известный дрессировщик кошек на днях написал завещание на случай внезапной смерти.

«У меня 80% легких было поражено»: Куклачев сказал, кто заразил его COVID-19

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Клоун и бессменный художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, как заразился коронавирусом. 71-летний дрессировщик только недавно перенес инфекцию, причем это далось ему нелегко.

Передали ему болезнь маленькие фанаты его таланта.

«Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят: на улице, в магазинах — подходят, обнимаются, — признался Куклачев. — А ведь они переносят вирус, как насморк».

Из всей труппы и членов семьи дрессировщик был единственным, кто подцепил коронавирус. Несколько дней он лечился травами и соблюдал карантин на дому, но потом ему стало так плохо, что пришлось срочно лечь в больницу.

«Я уже на восьмом десятке, 80% легких было поражено… Ну ничего…» — поделился он переживаниями с ФАН.

Пандемия помешала и привычной работе его детища — Театра кукол, основанного им 30 лет назад, в 1990 году. Пришлось отменить гастроли в Крыму и на Кавказе из-за запрета на выступление на открытых площадках. При этом сам Куклачев на отдыхе заметил, что правила самоизоляции и ношения масок на юге отдыхающими не соблюдались. Но сейчас его усатые и полосатые артисты вновь выступают в Москве — правда, в зал пускают лишь половину его максимальной загрузки.

Сейчас в российском шоу-бизнесе много скандалов, связанных с дележом наследства скончавшихся звезд. Чтобы такого не случилось в его семье, Юрий Куклачев написал завещание заранее, чтобы его дети не «рвали друг друга» из-за денег.

Куклачев счастлив не только на сцене, но и дома. Он много лет счастливо женат, у него двое взрослых сыновей и дочь, много внуков. Большинство из них работают вместе с ним и дрессируют кошек.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Леонида Ярмольника излечилась от COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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