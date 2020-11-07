Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать 7 ноября

Последняя родительская суббота в 2020 году приходится на 7 ноября. Она имеет необычное название — «Димитриевская», и в отличие от других существующих характеризуется не только поминовением усопших родственников, но и всех, кто когда-либо сражался за Отечество.

Почему суббота «Димитриевская»?

Многие задаются этим вопросом, ответ же на него довольно простой: свое название церковный праздник берет еще со времен правления великого князя московского и владимирского Дмитрия Донского, названного в честь великомученика Дмитрия Солунского.

В 1380 году Донской одержал победу над ордынским войском хана Мамая. В результате ожесточенного боя погибло бесчисленное количество русских ратников. После того как враг был повержен, Дмитрий отправился в Троице-Сергиев монастырь к своему настоятелю — великому Сергию Радонежскому, чтобы помянуть павших за Родину. Именно в тот момент, осенью 1380-го, святым было решено установить день памяти воинов накануне именин Донского, приходящихся на 26 октября (8 ноября по новому стилю).

Стоит отметить, что суббота была выбрана неслучайно. Как известно, ежегодно дни недели смещаются, однако допустить, чтобы день памяти павших приходился на воскресение — день, напоминающий о воскрешении Иисуса Христа, — было никак нельзя. Потому с тех времен Димитровская — суббота, предшествующая 8 ноября.

Спустя годы в этот день стали чтить память не только погибших воинов, но и всех трагических скончавшихся, а также родителей. Как объяснял в свое время архимандрит Кирилл (Павлов), не все умершие успевают при жизни отмолить грехи, а потому облегчить их участь на том свете могут лишь живые люди путем искренних молитв за их спасение.

Обряды и приметы

В этот день верующие традиционно навещают покойных родственников на кладбищах. Кроме того, в обязательном порядке посещают церковь, принося с собой поминальные постные продукты: фрукты, овощи, печенье, конфеты, вино, хлеб, муку и другие. Все это после службы раздается малоимущим.

В Димитриевскую родительскую субботу важно не забыть и про поминальный обед. Считается, что за столом сегодня собираются не только живые, но и их усопшие родные. Именно поэтому при сервировке добавляют лишнюю тарелку и приборы. Традиционными угощениями считаются кутья, блины, пироги, мясо, яичница и мясо. Важно приготовить и любимые блюда родственников, которых уже нет в живых.

Что запрещено делать в Димитриевскую субботу?

Первое и главное: в этот день ни в коем случае не поминают самоубийц и тех, кто при жизни отрицал существование Бога. Кроме того, об умерших нельзя говорить ничего дурного.

Строго-настрого запрещено сегодня употреблять алкоголь, за исключением церковного вина. В этот день также следует избегать излишнего веселья и каких-либо празднеств, сообщается на сайте «Православие.ru».

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