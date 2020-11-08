«Это выглядело смешно»: почему Ефремова не оставили в СИЗО

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Светлана Александрова
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На днях стало известно, что приговоренного к семи с половинной годам за смертельное ДТП артиста в тайне даже от родных этапировали в колонию.

«Это выглядело смешно»: почему Ефремова не оставили в СИЗО

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

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Несмотря на то что адвокаты Михаила Ефремова с уверенностью утверждали, что ему разрешат отбывать наказание в СИЗО и уж точно оставят там до рассмотрения кассации, актера в тайне даже от родных этапировали в колонию. Почему это произошло, рассказал сайту KP.RU правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«То, что новые адвокаты Ефремова заявили о том, что он избежит колонии, это выглядело смешно. Ефремов уже осужденный, и незаконно держать его вместе с подозреваемыми в одной камере. Мне непонятно, как могли договориться, чтобы он оставался в СИЗО», — сказал бывший секретарь ОНК Москвы.

По словам Мельникова, актер мог попроситься работать в хозотряде СИЗО, заниматься уборкой, раздачей пищи, или стать библиотекарем, но обычно на такую работу берут осужденных по другим статьям — экономическим или наркотическим. Таких, как Ефремов, в следственном изоляторе не оставляют.

По мнению правозащитника, в колонии актера, приговоренного к семи с половиной годам, ждут хорошие условия. А исправительному учреждению его присутствие тоже пойдет на пользу.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему. Может быть, смогут открыть филиалы театральных кружков в нескольких местах и в той колонии, где Ефремов. К этой колонии, куда отправят Ефремова, будет больше внимание», — уверен Иван Мельников.

В место заключения заслуженного артиста России будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры с проверками.

«Сделают там ремонт и так далее. К лучшему такая вип-персона для колонии», — заключил правозащитник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СИЗО Михаил Ефремов планировал создать тюремный театр и поставить пьесу под названием «Авария», которую даже уже начал читать сокамерникам.

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