Стало известно об «особых условиях» для Ефремова в колонии

|
Егор Измалкин
1 021

Правозащитник Иван Мельников утверждает, что в месте заключения актера будут проходить частые проверки.

Стало известно об «особых условиях» для Ефремова в колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актера Михаила Ефремов в колонии ждут «особые условия». Об этом заявил правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сайту KP.RU.

Он утверждает, что в место заключения актера с проверками будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем», — подчеркнул юрист.

По словам Мельникова, это «к лучшему» и полезно не только актеру, но и исправительному учреждению, ведь к колонии будет привлекаться больше внимания, и тогда там могут сделать ремонт или организовать театральный кружок.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Заслуженный артист России в нетрезвом виде, управляя своей иномаркой, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался утром следующего дня. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже апелляционный суд смягчил ему приговор до семи с половиной лет

Как писал 5-tv.ru, Михаил Ефремов устроил роскошное застолье в своей камере следственного изолятора.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
8 нояб
«Это выглядело смешно»: почему Ефремова не оставили в СИЗО
7 нояб
Как жена Ефремова отреагировала на его перевод в колонию?
7 нояб
В ОНК удивились новости про перевод Ефремова из СИЗО в колонию
6 нояб
Актер Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области
6 нояб
В УФСИНе заявили о переводе Михаила Ефремова из СИЗО в колонию
6 нояб
В СИЗО, где сидит Ефремов, нашли деньги и алкоголь
6 нояб
У Ефремова нашли «тайную» квартиру стоимостью 80 миллионов рублей
5 нояб
«Вернут „сдачу“»: Ефремов требует часть выплаченных семье Захарова денег назад
4 нояб
Ефремов хочет создать в СИЗО тюремный театр и поставить пьесу «Авария»
3 нояб
Ефремов не смог возместить ущерб матери и гражданской жене погибшего Захарова

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
Время конфликтов и свершений: чего ждать от недели с 9 по 15 ноября?

Последние новости

4:08
Петросян пристыдил осуждавших его семью и заступился за Брухуновову
3:49
Назло Прилучному? Муцениеце снялась топлес на пляже в Крыму — фото
3:34
Постояльца обнаружили мертвым в гостинице в центре Москвы
3:20
Каким российским регионам стоит ждать возвращения тепла этой осенью?
2:58
Готово ли окружение Трампа признать его поражение на выборах?
2:52
Климова показала, как омолаживается с помощью своей крови — видео

Сейчас читают

Климова показала, как омолаживается с помощью своей крови — видео
Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца
«Она попросила»: Дрожжина сказала, что вдова Баталова сама настояла на сделке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США