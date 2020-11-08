Стало известно об «особых условиях» для Ефремова в колонии

Актера Михаила Ефремов в колонии ждут «особые условия». Об этом заявил правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сайту KP.RU.

Он утверждает, что в место заключения актера с проверками будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем», — подчеркнул юрист.

По словам Мельникова, это «к лучшему» и полезно не только актеру, но и исправительному учреждению, ведь к колонии будет привлекаться больше внимания, и тогда там могут сделать ремонт или организовать театральный кружок.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Заслуженный артист России в нетрезвом виде, управляя своей иномаркой, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался утром следующего дня. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже апелляционный суд смягчил ему приговор до семи с половиной лет

Как писал 5-tv.ru, Михаил Ефремов устроил роскошное застолье в своей камере следственного изолятора.