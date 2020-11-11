Первая колонна российских миротворцев уже на подходе к зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где еще некоторое время назад были слышны выстрелы и гремели взрывы. Утром 11 ноября жители непризнанной республики, наконец, смогли насладиться тишиной после окончания столкновений между азербайджанской и армянской армиями. В Степанакерте работает корреспондент МИЦ "Известия".

На видео — искореженные автомобили, разбитые стекла домов и витрин, полуразрушенные здания.

По меньшей мере 500 военнослужащих из 15-й отдельной мотострелковой бригады Закавказья, бронетранспортеры и спецсвязь — все это призвано обеспечить спокойствие жителей Нагорного Карабаха.

Перед российскими миротворцами стоит немало задач. Главная — развернуть посты вдоль южной границы НКР, одного из самых напряженных участков конфликтной зоны. В скором времени предполагается также разблокировать дорогу через город Лачин, соединяющую Карабах и Армению.

На территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерта — сейчас повсюду проходят аварийные работы: специалисты восстанавливают подачу воды и электроснабжения, чтобы люди могли вернуться в свои дома.

Соглашение о прекращении боевых действий в самопровозглашенной НКР и введении российских миротворческих сил на ее территорию азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента РФ Владимира Путина подписали 10 ноября. В Кремле этот шаг назвали «победой двух народов», поскольку остановилась настоящая война, унесшая жизни огромного числа людей. Особо важным в Москве считают седьмой пункт договора, предусматривающий возвращение беженцев в Карабах и обмен пленными.

«Именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития — это главный итог», — подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером по ситуации в Нагорном Карабахе.