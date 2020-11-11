«Низко и подло»: Рудинштейн о попытке Дрожжиной и Цивина влезть в семью Мишулина

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Василий Заика
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По словам продюсера, актриса и ее супруг рассчитывали заполучить часть имущества народного артиста РСФСР.

«Низко и подло»: Рудинштейн о попытке Дрожжиной и Цивина влезть в семью Мишулина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в беседе с журналистами сайта Teleprogramma.pro поведал о попытке обвиненных в мошенничестве Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина влезть в семью Спартака Мишулина. По его словам, актриса и юрист, по всей видимости, рассчитывали «отломить кусок» от наследства народного артиста РСФСР.

В момент, когда стало известно о внебрачном сыне Спартака Мишулина Тимуре Еремееве, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин встали на защиту законной дочери звезды фильма «Белое солнце пустыни» — Карины Мишулиной.

«Видимо, надеялись, что им перепадет какая-то часть наследства. Тогда мы даже подрались, поскольку это было низко и подло. Я знал мать (Тимура — Прим.ред.) и присутствовал при зарождении этой любви», — сказал Марк Рудинштейн.

В свою очередь, директор и супруг Карины Мишулиной Иван Коробов в интервью изданию обозначил эту информацию не соответствующей действительности, назвав Дрожжину и Цивина благородными людьми.

«Это неправда. Ту грязь, которая сейчас на них льется, я считаю ее совершенно безосновательной. Многие нам звонят с этим вопросом, но мы ничего комментировать не будем. Скажу только, что это хорошие честные благородные люди. Я знаю, что у Михаила Семеновича (Цивина — Прим.ред.) и Рудинштейна был конфликт. И видимо, он ему и вредит на этой почве», — заключил муж Карины Мишулиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Рудинштейн рассказал, как Дрожжина и Цивин искали «друзей».

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