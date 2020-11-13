Фаворит «Битвы экстрасенсов» предрек испытание ужаснее коронавируса
Маг Олег Шепс считает, что вскоре человечеству воздастся «по заслугам».
Фото: Instagram @shepsolegofficial
Страшную болезнь «нового периода» предрек всему человечеству звезда 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс. По словам мага, остановить надвигающуюся катастрофу можно только единственным способом: если люди, наконец, задумаются о своих поступках и изменят тактику поведения.
В интервью для Teleprogramma.pro молодой человек пояснил, в чем конкретно заключается общая проблема человечества.
«Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Ведь никто не торопится что-то менять в привычной картине мира. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет», — заявил Олег.
На удивление, относительно ситуации с коронавирусом экстрасенс был настроен более оптимистично.
«[Пандемия коронавируса] закончится, это неизбежно. Сейчас величайшие умы человечества трудятся над созданием вакцины, и они обязательно добьются своей цели. Но это далеко не последние „болезни нового периода“, которые станут известны человечеству», — заключил Шепс.
22-летний Олег Шепс впервые за долгие годы существования «Битвы экстрасенсов» принимает участие в этом шоу. Он — младший брат уже снискавшего славу мага и провидца Александра Шепса. Молодой человек с успехом проходит все испытания и на данный момент является абсолютным фаворитом 21-го сезона шоу.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с экстрасенсом, который объяснил, почему 2020 год — «апокалипсный».
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