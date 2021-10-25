Кто является самым опасным разносчиком COVID-19

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Оксана Тарасова
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Врач Александр Карабиненко отметил важность ношения средств индивидуальной защиты даже для тех, кто уже перенес коронавирус.

Кто является самым опасным разносчиком COVID-19

Фото: Depositphotos / kohanova1991

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук и пульмонолог Александр Карабиненко в интервью «Ленте.ру» рассказал, что самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции являются люди, переболевшие COVID-19. Если после выписки такой человек отказывается носить медицинскую маску, он рискует заразить окружающих.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — заявил медик.

Как отметил Карабиненко, даже после выздоровления COVID-19 остается в верхних дыхательных путях. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты — не только ради снижения вероятности повторного инфицирования, но и ради безопасности других. По мнению врача, особенно сложно объяснить уровень ответственности перед окружающими молодым людям и детям, которых он назвал «твердолобыми».

В связи с пандемией коронавируса студенты Москвы и Петербурга перешли на дистанционный режим обучения. Кроме того,  учащимся рекомендовалисущественно сократить поездки по городу, в том числе для этих целей их социальные карты будут заблокированы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение доктора Комаровского о том, когда человек с COVID-19 наиболее заразен.

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