Почему на могиле Жванецкого указано другое отчество?

После похорон Михаила Жванецкого 9 ноября 2020-го, толпы поклонников решили посетить могилу сатирика на Новодевичьем кладбище в Москве. Многие кроме скорби испытали и негодование: люди были удивлены, как они посчитали, «ошибке» в отчестве Жванецкого на могильной плите.

Дело в том, что на табличке было указано следующее: Жванецкий Михаил Маньевич, что шокировало поклонников и заставило судачить о некомпетентности ритуальщиков.

5-tv.ru

Ситуацию взялся пояснить коллега и друг умершего сатирика Владимир Винокур.

«Михайлович — по-еврейски Маньевич. А вы думали, он англичанин? Никто не может объяснить, почему Маньевич. Только Миша мог, но он никогда не объяснял. С отцом Жванецкого я знаком лично не был, но много о нем слышал от самого Михаил Михайловича», — объяснил Винокур для «Собеседник.ру».

К слову, в некоторых сочинениях Жванецкий себя называл именно Михаил Маньевич. Например, это отчество присутствует в миниатюре «Сиэтл»:

«У русских Родина всегда есть. Вам, Михаил Маньевич, этого, к сожалению, не понять».

В некрологе Министерства иностранных дел на странице Facebook Сергей Лавров также назвал имя и отчество сатирика в непривычном формате:

«Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый взгляд в популяризацию сатирического жанра».

Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни 6 ноября после продолжительной болезни. Незадолго до этого знаменитый сатирик принял решение уйти со сцены, потому что ему было уже трудно выступать в силу возраста и состояния здоровья. В общей сложности он посвятил зрителю 70 лет своей жизни.

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