«Это омерзительно»: Племянница Баталова о мошенничестве Дрожжиной и Цивина

Актриса Анна Ардова, известная по ролям в скетч-шоу «Одна за всех», которая также является племянницей народного артиста СССР Алексея Баталова, рассказала, что думает о расследовании дела о мошенничестве Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина в отношении вдовы звезды Гитаны Леонтенко и дочери Гитаны-Марии.

Некогда близкие друзья семьи Баталовых стали подозреваемыми по делу о мошенничестве с имуществом покойного актера. После заключения следствия и утверждения его в прокуратуре дело перейдет в суд. Предполагаемым аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Ардова категорично высказалась об этой ситуации.

«Это ужасно — обманывать пожилую вдову и человека с ограниченными возможностями, к которым относится Мария. В любом случае мошенничество — это омерзительно», — цитирует ее Teleprogramma.pro.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Она отметила, что раньше не была знакома с подозреваемыми, и, когда узнала о скандальном деле, старалась поддержать дальних родственников. Однако, когда Анна связалась с ними, оказалось, что у потерпевших уже был адвокат, юридическая помощь была не нужна.

«Когда я узнала об этом вопиющем случае, я находилась на съемочной площадке. И мне позвонили с Первого канала, чтобы я прокомментировала этот инцидент. А я же в тот момент ничего не знала. И когда я по телефону предложила свою помощь, у них уже все было», — добавила она.

По версии следствия, в результате манипуляций Дрожжиной и Цивина родственники Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, мастерской, а также крупной суммы. Также со счетов семьи были списаны деньги, из квартир пропали ценные бумаги. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей. При обыске в квартире задержанных нашли рукописи Ахматовой, когда-то лично подаренные Баталову. Их стоимость выше, чем у присвоенной квартиры артиста. Но Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был или сам Баталов, или его вдова.

Пострадавшие не верят в благие намерения четы. Они настаивают на том, что были введены в заблуждение при подписании бумаг. Сейчас Гитана Аркадьевна и ее дочь буквально выживают — без помощи режиссера Никиты Михалкова у них не хватило бы денег даже на еду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое сходство адвокат Юлия Вербицкая-Линник нашла в деле семьи Баталова и судах, где Бари Алибасов пытается отобрать квартиру у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.