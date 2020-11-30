Музы режиссера: кем были любимые женщины Романа Виктюка

Все спектакли ушедшего из жизни Романа Виктюка были пронизаны эротикой. Сам режиссер объяснял это тем, что «только в сексе человек проявляется естественно».

«Любовь — вот основная заповедь природы человека. Другого ничего нет. Все остальное надумано государством, партиями, властями», — как-то сказал Виктюк в одном из интервью.

По его словам, он приоткрыл завесу, скрывавшую подлинность человеческой природы, и вынес страсть на театральную сцену

«Я красиво обнажил не только душу, но и тело», — заявлял Виктюк.

Однако свою личную жизнь основатель собственного театра и народный артист России никогда не афишировал. Наоборот, всячески подчеркивал, что только одиночество помогает истинному творцу достигать высот. Из-за атмосферы таинственности, которую создал вокруг себя мастер, ему приписывали романы с актрисами труппы, однако Виктюк всегда отрицал это, заявляя, что все они его дети, и такие отношения считал бы инцестом. И все-таки женщины в жизни Романа Григорьевича были.

Супруга

В одном из интервью Виктюк неожиданно признался, что все-таки семья в привычном понимании этого слова у него когда-то была, и есть дочь, которая живет во Львове. Однако имя избранницы Виктюка так и осталось тайной. Говорят, это была работница «Мосфильма». Но правда ли это, или очередная мистификация гения, неизвестно.

Людмила Гурченко

Однажды, в другом интервью, Роман Виктюк признался в любви Людмиле Гурченко.

«Люся Гурченко — любовь моя!» — так и объявил режиссер журналисту украинского интернет-портала «Факты» в 2012 году.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

По словам Виктюка, он полюбил актрису, когда смотрел «Карнавальную ночь» — Гурченко была тогда звездой номер один в СССР.

«Помню, первый раз увидев ее в кино, подумал: вот женщина, с которой на сцене можно лепить все что угодно. А познакомились мы с Люсей гораздо позже. В то время я уже переехал в Москву, режиссировал и был успешен», — рассказывал Виктюк.

Его рассказ о многолетней дружбе и совместной работе с великой актрисой действительно насквозь пронизан нежностью и благоговением.

«Последний раз я говорил с ней по телефону буквально за неделю до ее смерти. Она мне кричала: «Ты гений!» Я ей в ответ: «Ты гениальна!» Она хохотала: «Все гении врут одинаково…», — вспоминал Виктюк.

Валентина Талызина

Смерть Романа Виктюка стала огромной потерей для народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. В своих мемуарах, изданных еще семь лет назад, актриса признавалась, что поступив в ГИТИС без памяти влюбилась в худенького второкурсника Рому из Львова. По ее словам, это обожание было настолько очевидным, что кто-то из преподавателей советовал ей выйти замуж за Виктюка.

«Он меня поражал своей внутренней свободой, самоуверенностью и какой-то безоглядной отвагой, граничившей с наглостью. В нашей связке Виктюк, безусловно, был ведущим, а я — ведомой», — приводит строки из автобиографии артистки KP.RU.

www.globalookpress.com

Дружба Талызиной и Виктюка продолжилась и после ГИТИСа, однако настало время, когда актриса сама сбросила своего кумира с пьедестала. Это случилось, когда режиссер стал знаменит и перестал отвечать на звонки друзей. Много лет они не общались, но потом все-таки помирились.

«Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другом, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал меня как актрису», — призналась Валентина Талызина в день смерти Романа Виктюка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что тратил деньги успешный, но одинокий режиссер и кому может достаться его наследство.