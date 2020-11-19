«Сник и высох»: стала известна истинная причина смерти Романа Виктюка

Роман Виктюк умер от инсульта посте перенесенного им коронавируса. Однако теперь стало известно, что режиссер много лет боролся с раком. Об этом рассказали сайту KP.RU близкие известного на весь мир мастера, не назвав точного диагноза.

«У него же онкология была много лет. Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но COVID добил», — цитирует издание неназванного собеседника.

По словам близких покойного, в больнице, куда Виктюк еще в октябре попал с коронавирусной инфекцией, он пережил реанимацию, и всем показалось, что самое страшное уже позади.

«Но потом COVID по сосудам ударил, у Виктюка случился инсульт. И вторую реанимацию Роман Григорьевич уже не перенес», — посетовал источник.

Легендарный режиссер ушел из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет. Прощание с ним пройдет в Москве 20 ноября, в его театре, а похороны, согласно завещанию, на Украине, во Львове, где покоятся его родители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Америке Романа Виктюка сравнивали с Лениным.