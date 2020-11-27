«Первым появится мальчик»: экстрасенс рассказала о будущих детях Бузовой и Давы

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Валентин Черников
Эксклюзив 2 312

Мастер судьбы Арина Ласка предсказала звездной паре скорое прибавление.

Фото, видео: Instagram @dava_m; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Прибавление в союзе Ольги Бузовой и Давида Манукяна не за горами. Об этом специально для 5-tv.ru рассказала мастер судьбы Арина Ласка.

«У Оли по программе судьбы прописаны двое деток. Они почти погодки. Первым, скорее всего, появится мальчик, причем кудрявенький, милый как ангелочек, а за ним девочка», — сказала экстрасенс.

Она вытянула карту таро и дала свой прогноз на ближайшее будущее пары. По ее словам, выпавшая карта сулит целеустремленность и силу, которая будет способствовать возлюбленным в деторождении.

«Ольга готова, сильна и осознанно принимает такое решение. Она будет ведущей в этом желании. И Вселенная благоволит ей, подает руку помощи. Любовь, которую она взрастила в себе, дает ей возможность забеременеть. Дороги открыты. Детки у них появятся скоро. Потому что аура, которая сейчас окружает эту пару — а пара, кстати, судьбоносная — говорит о том, что скоро случится счастье», — заключила Ласка.

Как отметил Манукян, они с Бузовой, очень хотят детей, но не торопят события. Блогер и артистка доверились судьбе и надеются, что их делание исполнится, когда придет время.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наказание ждет тех, кто слил номера Ольги Бузовой и других звезд в сеть.

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