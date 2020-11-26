Какое наказание ждет тех, кто слил номера Ольги Бузовой и других звезд в сеть?
Адвокат Сергей Жорин объясняет, как бороться с распространением персональных данных.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
На прошлой неделе звезды российской эстрады оказались под угрозой — злоумышленники опубликовали номера телефонов знаменитостей в одном из Telegram-каналов. В сеть утекли номера Ольги Бузовой, Егора Крида и других артистов.
Ольга Бузова пожаловалась, что поклонники и недоброжелатели завалили ее звонками и сообщениями. Кто-то прислал певице фотографии интимного характера. Из-за осады Бузова не могла связаться с родственниками — в том числе, с сестрой, у которой накануне случился инсульт.
«Даже трубку не могу взять, потому что мне ее обрывают, отправляют в Telegram какие-то видео, хрены, пишут оскорбления. Что вы творите? Мне надо с сестрой общаться, с родителями, а я даже позвонить не могу», — цитирует певицу URA.RU.
Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, что за прошедшую неделю к нему обратились более 15 человек, которые столкнулись с этой проблемой. Существуют нормы права, которые регулируют и наказывают за незаконное распространение персональных данных, а также незаконный сбор и распространение информации о частной жизни.
Чтобы наказать злоумышленников, необходимо обращаться в органы прокуратуры.
«В первую очередь это Статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, которая регламентирует, каким образом необходимо наказывать за нарушение законодательства в области персональных данных. Это достаточно большая статья КоАП, к сожалению, там небольшие штрафы — от одной до трех тысяч рублей, и то эти штрафы идут в доход государства. Но это не значит, что не стоит этой статьей пользоваться», — убежден «звездный» адвокат Сергей Жорин.
Чтобы проводилась проверка в рамках статьи 13.11 КоАП, потерпевшему необходимо обратиться в органы прокуратуры — они должны провести проверку, установить, кто нарушил законодательство и привлечь к ответственности.
Распространение персональных данных — это преступление, виновника которого найти очень сложно. Самостоятельный гражданин не сможет это сделать. Закрывать на преступление глаза не стоит по нескольким причинам. Во-первых, прокуратура может обратиться напрямую в Роскомнадзор, чтобы блокировать те или иные ресурсы, которые распространяют персональные данные, а гражданин — нет. А во-вторых, привлечь к административной ответственности виновных — защитить законопослушных добропорядочных граждан. Это первый способ защиты права на персональные данные.
«Кроме административной ответственности предусмотрена также и уголовная ответственность в рамках Статьи 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни. Сведения о месте жительства, телефонный номер, паспортные данные однозначно являются сведениями о частной жизни, — предупреждает Сергей Жорин. — В рамках Статьи 137 виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, а вторая часть предусматривает аж до четырех лет лишения свободы, Поэтому необходимо обращаться и обращаться нужно по статье 137 УК РФ в Следственный комитет, поскольку Статья 137 УК подследственна СК РФ».
Кроме административной и уголовной ответственности за распространение персональных данных предусмотрена и гражданско-правовая ответственность в рамках Статьи 150 ГК РФ. В числе нематериальных благ есть право на неприкосновенность частной жизни. В рамках гражданского иска можно требовать возмещение морального вреда. В суд необходимо обращаться по месту нахождения ответчика с соответствующим требованием. По мнению адвоката, требование возмещения морального вреда — тоже достаточно эффективная мера.
Сергей Жорин считает, что создавать практику о защите персональных данных необходимо, ведь тогда можно будет оперативно и эффективно противодействовать такого вида правонарушениям и преступлениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал. что мошенники пытаются обдурить россиян в преддверии Черной пятницы и выманивают у доверчивых пользователей данные банковских карт.
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