Врач раскрыл главную опасность коронавируса
По словам Валерия Стрижелецкого, в условиях распространения COVID-19 россиянам стоит крайне внимательно относиться к своему здоровью.
Фото: Depositphotos / Cebas1
Главный врач петербургской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» раскрыл главную опасность коронавируса. По словам специалиста, новый внеклеточный агент способен негативно влиять на все органы человека.
Профессор отметил, что россиянам в условиях распространения COVID-19 следует должным образом относиться к своему здоровью. Отдельного внимания требует иммунная система организма, так как от ее способности противостоять заразе напрямую зависит степень тяжести заболевания.
Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что врачи еще не досконально изучили природу коронавируса. Он может привести к головокружениям и даже к потере памяти.
«Это очень страшный вирус, который влияет, по сути, на все органы и системы. И надо очень-очень аккуратно относиться к своему здоровью, к профилактике возникновения повторных простудных заболеваний, потому что не исключается возможность, что повторно можно заболеть коронавирусом», — сказал главврач больницы Святого Георгия.
Специалист добавил, что тем, кому удалось победить заразу, необходимо пристально следить за любыми проявлениями простудных заболеваний. Данные меры помогут вовремя исключить риск повторного инфицирования COVID-19.
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